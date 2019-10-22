МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как сотрудники аэропорта Шереметьево повредили при выкате трапов самолеты российских и вьетнамских авиалиний в аэропорту, сообщает ведомство во вторник.

"Причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются, исполнение требований законодательства о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов поручено проверить Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 15.22 в Шереметьево при подготовке к вылету рейса авиакомпании Вьетнамских авиалиний по маршруту Москва-Ханой сотрудники аэропорта телетрапом повредили воздухозаборник левого двигателя воздушного судна, из-за чего рейс был отменен.

Добавляется, что также в 17.20 при подгоне трапа к самолету авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Баку-Москва-Шереметьево повредилось лакокрасочное покрытие борта у задней левой двери.