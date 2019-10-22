МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Средний возраст автомобиля такси в столице с 2017 года снизился на один месяц и сейчас составляет 2,7 года, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Средний возраст автомобиля такси в Москве составляет 2,7 года. Кстати сказать, этот возраст снизился с 2017 года, в 2018 году он был 2,8. Он за два года снизился фактически на один месяц. Парк молодеет с каждым годом", — сказал Пронин во время эфира "Эха Москвы" во вторник.

Он также отметил, что снижение возраста происходит из-за действия специальной меры стимулирования. "Правительство Москвы инвестирует фактически в то, чтобы машина была как транспортное средство как условно орудие производства, она была новая, современная, безопасная", — добавил Пронин.

Кроме того, он привел статистику марок и производителей машин, которые лидируют в столичном таксопарке.

"Если говорить про конкретные транспортные средства, у нас лидирует Hyundai Solaris – из общего количества это 10 тысяч автомобилей, на втором месте у нас Skoda Octavia — на эту марку и модель приходится 8310 разрешений и Volkswagen Polo на третьем месте – 6068 разрешений", — уточнил Пронин.