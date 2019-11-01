БОГОТА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Колумбийская авиакомпания Avianca приостанавливает полеты на Кубу, поскольку оказалась вынуждена соблюдать американское экономическое эмбарго.

Несколько дней назад стало известно, что в связи с формальной сменой собственника авиаперевозчик оказался в числе компаний, находящихся под юрисдикцией регуляторов США, которые поддерживают режим санкций против Кубы.

"Пока мы решаем этот вопрос с Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) США, компания, начиная с 31 октября, прекращает продажу билетов на рейсы, следующие на Кубу или из нее", — говорится в заявлении Avianca.

На прошлой неделе США запретили своим авиакомпаниям летать во все кубинские аэропорты, кроме Гаваны. Как заявил госдепартамент, это было сделано, чтобы не позволить "кубинскому режиму" получать прибыль от американских авиаперелетов.

Госдепартамент перечислил существующие претензии США к Кубе, включая права человека и поддержку властей Венесуэлы.

Администрация Дональда Трампа за три года не раз ужесточала режим торговли и транспортного сообщения с Кубой. При предшественнике Трампа Бараке Обаме отношения двух стран были частично нормализованы, Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения. При этом против Кубы уже более полувека продолжает действовать американское торговое эмбарго, которое создает кардинальные проблемы для развития кубинской экономики.