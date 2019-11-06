МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило кредитный рейтинг дефолта эмитента американского производителя электромобилей Tesla на уровне "В-" и улучшило прогноз до "позитивного" с "негативного", говорится в релизе агентства.

"Позитивный прогноз отражает рост вероятности того, что кредитные показатели Tesla улучшатся больше, чем в нашем прогнозе, из-за более высокого спроса и повышения эффективности производства", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P также полагает, что в 2020 году соотношение чистого долга к EBITDA компании уменьшится до 3,5-4х. Отмечается, что агентство может изменить прогноз на "стабильный", если отрицательный денежный поток станет больше в следующем году, а денежный остаток окажется ниже 2 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.