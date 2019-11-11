МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" оснастил Lada Vesta в дополнение к имеющейся гамме моторов и трансмиссий двигателем H4M, который устанавливается на многие другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также автоматической коробкой передач – вариатором, следует из сообщения компании.

"Lada объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства Lada Vesta – все модели (кроме Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M. Стоимость новой Lada Vesta АТ седан – от 736,9 тысячи рублей, что делает ее одним из самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией в своем классе. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тысяч рублей", — сообщает "АвтоВАЗ".

Вместе с тем, автомобиль впервые получил зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя, поясняет компания. Кроме того, в списке оборудования на Lada Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники, отмечает компания.

"В базовую версию Lada Vesta AТ седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров. Стоимость модели составляет от 736,9 тысячи рублей", — уточняет "АвтоВАЗ".

Двигатель H4M объемом 1,6 литра является одним из самых распространенных для модельного ряда Renault. Он устанавливается на автомобили Renault Logan, Sandero, Duster, Arkana, Megane предыдущего поколения, а также на Nissan Terrano и Lada Xray Cross.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".