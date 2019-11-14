МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Парадные кабриолеты Aurus проходят госиспытания, основная часть которых должна завершиться до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.

Заводские испытания этих машин были завершены весной текущего года.

"Госиспытания идут достаточно успешно. Все в соответствии с план-графиком. По программе завершение испытаний в феврале 2020 года, но все мероприятия, которые касаются проверки технического состояния машин, в этом году должны быть закончены", — сказал собеседник агентства.

В этом году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.