БРЮССЕЛЬ, 22 ноя /ПРАЙМ/. Власти ЕС прорабатывают новые требования к маркировке автомобильных шин, предусматривающие обновление дизайна, добавление новых указаний и обязательную регистрацию в базах данных продукции, сообщил в пятницу Совет ЕС.

Новые правила были предварительно согласованы в пятницу чиновниками в Брюсселе на подготовительном уровне. Им потребуется еще формальное одобрение Совета и Европарламента. Требования касаются "таких параметров, как топливная эффективность, сцепление с мокрой дорогой и уровень шума".

"Цель этих правил состоит в том, чтобы предоставить потребителям больше информации и дать им возможность выбирать шины, которые являются более безопасными, более экономичными и более тихими. Это поможет спасти жизни людей и сократить выбросы парниковых газов в дорожном секторе", — говорится в сообщении.

Новые правила призваны внести ряд важных изменений, в первую очередь, в сам дизайн этикетки, которые должны стать более заметными, в правила их отображения, в том числе для целей дистанционной продажи в интернете, появятся новые обозначения в соответствии с международными стандартами. Шины для грузовых автомобилей и автобусов в будущем также должны будут иметь маркировку.

Чиновники также обещают "улучшить правоприменение благодаря обязательству регистрировать шины в базе данных продукции".

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) также одобрил введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении ряда товаров, в частности, шин.