МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Советы директоров PSA Group (Peugeot-Citroen) и концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на отдельных встречах во вторник одобрили соглашение о слиянии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось о решении совета директоров PSA одобрить данное соглашение.

Источник, близкий к FCA, сообщил агентству, что две компании в среду могут формальным образом объявить о заключении соглашения.

Компании официально сообщили о переговорах по слиянию в конце октября. Ожидается, что предлагаемое слияние приведет к созданию четвертого в мире по объему продаж автопроизводителя (8,7 миллиона автомобилей в год) с общей выручкой около 170 миллиардов евро.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.