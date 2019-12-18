Советы директоров PSA Group и Fiat поддержали соглашение о слиянии - СМИ
МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Советы директоров PSA Group (Peugeot-Citroen) и концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на отдельных встречах во вторник одобрили соглашение о слиянии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о решении совета директоров PSA одобрить данное соглашение.
Источник, близкий к FCA, сообщил агентству, что две компании в среду могут формальным образом объявить о заключении соглашения.
Компании официально сообщили о переговорах по слиянию в конце октября. Ожидается, что предлагаемое слияние приведет к созданию четвертого в мире по объему продаж автопроизводителя (8,7 миллиона автомобилей в год) с общей выручкой около 170 миллиардов евро.
Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.
PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.
https://1prime.ru/transport/20191218/830703705.html