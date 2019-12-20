МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года — машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.

Собеседники агентства из числа крупных дилерских холдингов говорят, что Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac уведомили о пересмотре ценников с 1 января, письма от некоторых производителей ожидаются до конца следующей недели.

"Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже", — рассказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

И дилеры, и производители называют основной причиной повышения цен индексацию утилизационного сбора. Согласно постановлению правительства, с 2020 года для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра – на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

Так, повышение цен с 1 января утильсбором объяснил BMW, который поднимет цены на 2% на весь модельный ряд, или на 50-60 тысяч рублей, если считать в ценах машин третьей серии. По этой же причине с 1 января на 30-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации вырастут цены на весь модельный ряд Volvo, а китайская Chery поднимает ценник на 5%.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце ноября говорил, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%. Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки — на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.

Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало для РИА Новости, что средневзвешенная цена новой легковушки в России с конца 2014 года по ноябрь 2019 года выросла на 78% — до 1,54 миллиона рублей. Исходя из этого показателя и прогнозов РоАД, можно подсчитать, что цена новой легковой машины за следующий год в среднем вырастет на 77 тысяч рублей. Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов предполагает, что средневзвешенная цена вырастет в 2020 году примерно на 2-5%.