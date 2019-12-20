ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания United, одна из трех крупнейших в США, не планирует эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX до июня 2020 года.

Данная модель не вернется в расписание как минимум до 4 июня, говорится в сообщении компании. Раньше United рассчитывала, что американский авиарегулятор разрешит эксплуатацию уже в марте.

Другие крупнейшие игроки рынка, American Airlines и Southwest Airlines, по-прежнему планируют возобновить полеты данной модели в апреле.

Ранее стало известно, что Boeing намерена приостановить производство 737 MAX из-за затягивающейся вынужденной паузы в их эксплуатации. Полеты данной модели приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло более 360 человек.