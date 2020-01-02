САМАРА, 2 янв /ПРАЙМ/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Налаживает сотрудничество с зарубежным партнером Ульяновский автомобильный завод — в Китай поставлена пробная партия в количестве порядка 600 машин модели "Хантер". Сейчас прорабатывается возможность направления на сертификацию на соответствие техническим требованиям КНР моделей "Патриот", "Пикап", Автобус/Комби", — сказал Морозов.

Он отметил, что выйти на китайский рынок также планируют ульяновские производители металлоконструкций, дорожных и мостовых барьерных ограждений. Для этого специалисты изучили китайские стандарты, выпущена пробная партия. Сейчас проведён аудит завода и производства со стороны представителей контролирующих органов Китая.

"Партнёрские связи Ульяновской области с Китаем насчитывают уже более 20 лет. Мы прошли серьёзный путь навстречу друг другу и сегодня возлагаем большие надежды на дальнейшее продолжение сотрудничества. Во внешнеторговых связях КНР остаётся одним из важных партнёров региона", — добавил губернатор.