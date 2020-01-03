КАИР, 2 янв /ПРАЙМ/. В результате крушения военного самолета Ан-12 в неспокойном регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, передает официальное информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

"Военный самолет Ан-12 потерпел крушение вечером в четверг через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна. Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей. Проводится расследование причин катастрофы", — говорится в сообщении армии.

Гражданский конфликт в суданском регионе Дарфур продолжается с февраля 2003 года. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. Сопротивление правительственным силам вели несколько десятков повстанческих группировок. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежной провинции режиму аль-Башира не удалось.

После отстранения бывшего суданского лидера, новые суданские власти вплотную занялись урегулированием старых внутренних конфликтов в стране.