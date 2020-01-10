МЕХИКО, 10 янв /ПРАЙМ/. Компания Uber сообщила о закрытии бизнеса в Колумбии после того, как управление промышленности и торговли правительства (SIC) страны встало на сторону местного оператора такси Cotech в споре с Uber и распорядилось остановить работу последнего.

"После решения SIC от 20 декабря Uber остановит работу, начиная с полуночи 1 февраля 2020 года", — говорится в заявлении, выдержки из которого приводит местное издание Tiempo.

По мнению регулятора, Uber создавал предложения индивидуальных услуг общественного пассажирского транспорта в нарушение правил, что позволило получить значительное преимущество на рынке и вызвало отток клиентуры Cotech.

Ответчикам в лице UBER BV, UBER Technologies Inc и UBER Colombia SAS было приказано немедленно прекратить предоставление услуг с использованием мобильного приложения Uber на территории Колумбии. Всего в стране в системе этого сервиса работают более 88 тысяч водителей.

Uber — американская компания-пионер в сфере поиска и оплаты такси "частников". С помощью мобильного приложения компании заказчик бронирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение по карте. Как правило, водителями являются частные лица, которые пользуются своими собственными машинами, клиенты могут оценивать уровень услуг по пятибалльной системе и ставить каждому водителю оценки.