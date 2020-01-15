МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам 2019 года составил 80,7 тысячи единиц, что на 2% ниже, чем в 2018 году, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,6 тысячи штук – на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тысячи машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тысячи штук; —11%)", — отмечается в сообщении.

По данным "Автостата", в декабре рынок новых грузовиков в РФ составил 10,3 тысячи штук, увеличившись на 8,7% в годовом выражении.

По году в пятерке лидеров — шведский Scania (5,6 тысячи, снижение на 16%) и немецкий MAN (5 тысяч, снижение на 1,5%). Три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, самый большой – у отечественного "Камаза" (на 7,3%), при этом самое сильное падение у японской марки Isuzu (на 20,7%), подсчитали аналитики.

"В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,8 тысячи экземпляров (+3,3%). Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тысячи штук; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тысячи штук; +10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тысячи штук; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тысячи штук; —12,4%)", — говорится в сообщении "Автостата".