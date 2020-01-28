МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Новым гендиректором французского автопроизводителя группы Renault назначен бывший директор Seat Лука де Мео, сообщила компания в своем релизе.

"После процесса отбора, проведенного комитетом по управлению и компенсациям и советом директоров, собравшихся сегодня под председательством Жана-Доминика Сенара (Jean-Dominique Senard), было принято решение о назначении Лука де Мео на должность главного исполнительного директора Renault S.A. и главы Renault s.a.s, которое вступит в силу 1 июля 2020 года", — говорится в релизе компании.

Предыдущий глава Renault Тьерри Боллоре в октябре ушел в отставку всего через 10 месяцев после назначения на данный пост — он занял это место после скандала вокруг Карлоса Гона, занимавшего посты гендиректора и председателя совета директоров Renault и возглавлявшего совет директоров Nissan, и его отставки. Временным руководителем была назначена Клотильда Дельбо (Clotilde Delbos), которая с апреля 2016 года занимала пост исполнительного вице-президента и финансового директора Renault.

В начале января немецкий автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежит испанский бренд Seat, сообщил, что Лука де Мео ушел в отставку с должности гендиректора испанской компании.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог, после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 29 декабря Гон вылетел из Японии, а после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан.