МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Государственные испытания парадных кабриолетов Aurus завершены, все заложенные в техническом задании требования выполнены, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь межведомственная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России.

В 2019 году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Проект "Единая модульная платформа" (ранее "Кортеж", бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.