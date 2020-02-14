МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса. Китайские авиаперевозчики продолжат летать в чартерном режиме в Россию и из нее.

Россия на фоне распространения нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты — за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Остальные перешли на чартерный режим.

Как сообщал ранее российский министр транспорта Евгений Дитрих, Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.

Для рейсов между Россией и Китаем выделен отдельный терминал F в московском аэропорту "Шереметьево". Остальные рейсы выведены из него в другие терминалы. "Шереметьево" сообщал, что для усиления персонала Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф в непосредственной близости к терминалу F выделены дополнительные помещения. Увеличено и количество медработников в аэропорту. Все терминалы аэропорта оснащены тепловизорами, средствами индивидуальной защиты, подготовлены к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.

Дитрих также сообщал, что "Аэрофлот" и РЖД бесплатно отвезут в изначальный пункт назначения пассажиров, которые из-за ограничений по коронавирусу вынужденно прилетели в московский аэропорт "Шереметьево".

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.