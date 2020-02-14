МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. РЖД в 2019 году увеличили выплаты правлению в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,067 миллиарда рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

В частности, на заработную плату было выделено 1,044 миллиарда рублей, что на 46% больше, чем в 2018 году, на премии — 2,023 миллиарда рублей, что в 3,3 раза больше 2018 года.

"В сопоставимых условиях размер вознаграждения (без учета выплат вознаграждения за трехлетний период, выплат, предусмотренных при увольнении и увеличении количества членов правления) выше на 212 930 867,55 рублей (15,9%) по сравнению с 2018 годом", — поясняется в отчете. Компания также отмечает, что по элементу "премия" в том числе указано выплаченное в первом полугодии 2019 года за счет резерва, начисленного в предыдущие отчетные периоды, вознаграждение за трехлетний период в размере 1,29 миллиарда рубля.

Выплаты правлению в 2018 году составили 1,336 миллиарда рублей.