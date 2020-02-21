БЕРЛИН, 21 фев /ПРАЙМ/. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода американской компании Tesla под Берлином.

"Высший административный суд Берлина и Бранденбурга решением, принятым вечером в четверг, во второй инстанции отклонил ходатайство Зеленой лиги Бранденбурга и Союза охраны ландшафта и биоразнообразия против заблаговременного разрешения на выкорчевывание леса на будущей площадке Tesla", — говорится в пресс-релизе суда.

Суд постановил, что необходимые юридические условия для осуществления подготовительных работ на площадке выполнены. Решение суда окончательное.

Первый европейский завод Tesla будет построен на земельном участке в 302 гектара в местечке Грюнхайде в Бранденбурге. В декабре прошлого года правительство Бранденбурга и Tesla согласовали контракт на покупку земли под завод стоимостью почти 41 миллион евро. О том, что завод будет построен здесь, в середине ноября сообщил основатель американской компании Илон Маск.

В Германии компания планирует выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. В октябре компания сообщала, что ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году. Как рассказывал в интервью РИА Новости министр экономики и энергетики немецкого региона Йорг Штайнбах, завод создаст 8-10 тысяч рабочих мест, что потребует привлечения специалистов из других регионов и стран, в том числе, по его словам, это могут быть и россияне.