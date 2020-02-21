ВЛАДИВОСТОК, 21 фев /ПРАЙМ/. Повышение налога на старые автомобили, о котором заявили в Минпромторге России, должно вести за собой снижение налога на новые машины, но при этом предложенная министерством мера не заставит владельцев отказаться от своих авто, считает представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов.

Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Александр Морозов в четверг сообщил, что ведомство предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. По его словам, в скором времени в Минтранс направят документы по соответствующей инициативе.

"В Европе подобные законы принимаются для того, чтобы людей сподвигнуть пересаживаться со старых автомобилей на новые, но даются преференции — если повышаются налоги на автомобили, которые избыточно вырабатывают СО2, то уменьшаются налоги на машины на водороде или электричестве. Взаимосвязь всегда присутствует, власти дают преференции (взамен)", — сказал Борисов РИА Новости.

По его словам, пока о таких встречных преференция в России не известно.

"При этом продажи новых автомобилей в РФ упали, вспомнить даже закрытие заводов Ford и уход из страны бренда Chevrolet. А цены в "Автовазе" на их продукцию повышаются. Новых автомобилей в России продается все меньше", — сказал Борисов.

Он отметил, что повышение налога не заставит отказаться владельцев старых авто от своих машин.

"В России большое население, большие расстояния. В странах, где на 100-250 километров проложены автобаны, трассы, железные дороги, можно предположить, что люди пересядут на поезда, автобусы, метро. В нашей стране предположения делать сложно — в Москве, в Пензе, во Владивостоке результат (от повышения налога) может быть разным. Но любое повышение налога никто не подержит", — добавил собеседник.