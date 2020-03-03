МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Российские водители смогут получать информацию о загруженности полос на автотрассах, соответствующий сервис будет разработан к 2022 году и позволит увеличить среднюю скорость передвижения на 15-20%, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НП "ГЛОНАСС", официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Данные о загруженности автомобильной полосы будут поступать напрямую в автомобиль или смартфон водителя. Сервис, разрабатываемый в рамках платформы "Автодата", реализуемой по поручению президента РФ, предполагается назвать FreeLine, он будет интегрирован в существующие интеллектуально-транспортные системы городов с наибольшим количеством пробок.

"Технология разрабатывается в НП "ГЛОНАСС". Будет готова для внедрения в 2022 году. Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу "Автодата". В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 метров и 1 километр. Мы планируем провести испытания данного сервиса. В частности, пока нет понимания, будут ли водители чаще перестраиваться для выбора нужной полосы", — сказал Федосеев.

Он уточнил, что данные будут доступны в мобильном приложении смартфона или выведены через V2X на борт автомобиля, также возможно интеграция сервиса в уже существующие навигаторы.

FreeLine в 2020 году будет запущен в "пилотном" режиме в таких городах как Самара, Тамбов, Курск, Новосибирск. В 2021 году его планируется испытать в Москве. В перспективе сервис охватит всю Россию.

"При проектировании сервиса могут возникнуть проблемы. В частности, необходимо отработать сценарии частых перестроений. Чтобы не было постоянных "шашечек" любителями погонять. В целом, он позволит повысить среднюю скорость движения на загруженных участках трасс на 15-20% в рамках установленных скоростных ограничений", — добавил собеседник агентства.