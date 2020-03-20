МОСКВА, 20 мар, РИА Новости/Прайм. Количество поездок на каршеринге за год увеличилось в 2,2 раза, на такси — на 27%, говорится в исследовании МТС Банка, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе данных 5 миллионов клиентов банка во всех регионах России за январь-февраль 2019 и 2020 годов.

По данным аналитиков банка, самые популярные сервисы каршеринга сегодня, как и год назад — "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и BelkaCar. "На тройку лидеров приходится 95% транзакций клиентов банка. Средний чек за поездку вырос на 5% по сравнению с прошлым годом и составил 252 рубля", — уточняется в исследовании. Отмечается, что Москва — лидер по количеству автомобилей, предоставляемых в поминутную аренду. В пятерку российских регионов, наиболее активно пользующихся каршерингом, также входят: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Челябинская область.

"Популярность такси среди россиян также растет, но более медленными темпами, за последний год количество поездок выросло на 27%. Самые популярные сервисы — "Яндекс.Такси", Uber и "Ситимобил". На них приходится 88% поездок", — поясняют аналитики.

Кроме того, в отличие от каршеринга, средний чек за поездку в такси снизился на 10%, до 185 рублей. Но при равных условиях стоимость поездки на каршеринге ниже такси, следовательно, россияне предпочитают пользоваться каршерингом для длительных поездок, отмечается в исследовании.

Портрет основного клиента обоих сервисов совпадает — это мужчина 25-35 лет. Среди пользователей каршеринга их 39%, а среди пользователей такси — 23%. Меньше всего сервисами такси и каршеринга пользуются люди старше 50 лет: 6% пользуются такси, 4% — каршерингом. Мужчины и женщины примерно одинаково пользуются сервисами такси — 52% против 48%, а среди клиентов каршеринга преобладают мужчины — здесь их 83%. Каршерингом активно пользуются и автовладельцы, 69% пользователей каршеринга владеют собственным автомобилем.