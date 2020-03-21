ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/. Ведущие авиакомпании США попросили у конгресса до 29 миллиардов долларов прямых денежных вливаний и общую сумму поддержки в 60 миллиардов долларов, чтобы удержать отрасль "на плаву" и избежать массового увольнения сотрудников.

"От имени 750 тысяч работников и авиакомпаний нашей страны мы просим конгресс продолжить движение к принятию двухпартийного предложения, которое включает комбинацию грантов по защите найма сотрудников, кредиты и гарантии по кредитам, а также налоговые меры", — говорится в письме лидеров авиаиндустрии, которое они направили в субботу руководству обеих партий в конгрессе.

По заявлению авиакомпаний, прямые вливания для защиты рабочих мест исключительно важны, а если власти не помогут, увольнения неизбежны.

"Если гранты не будут приняты немедленно, многие из нас будут вынуждены принять драконовские меры, такие как вынужденные отпуска", — предупреждают авиакомпании.

По утверждению руководства авиакомпаний, для того, чтобы не увольнять и не отправлять сотрудников в отпуск до 31 августа, им потребуется не менее 29 миллиардов долларов, и еще 29 миллиардов должны составить кредиты и гарантии по ним. Таким образом, общая сумма финансирования приблизится к 60 миллиардам долларов.

При этом менеджеры авиакомпаний просят конгресс "не стремиться к оппортунистическим мерам", которые, по их утверждению, лишь помешают восстановлению отрасли. В конгрессе ранее раздавались голоса в поддержку того, чтобы сопроводить помощь авиакомпаниями требованиями ограничить непопулярные среди пассажиров сборы, в том числе за багаж, выбор мест и т.п.

Ранее сообщалось, что конгресс обсуждает 58-миллиардный пакет помощи авиакомпаниям, однако планировалось, что вся помощь будет оказана в виде кредитов и гарантий по кредитам.

Письмо подписали гендиректора авиакомпаний, входящие в производственное объединение Airlines For America. Объединение включает все ведущие американские авиакомпании, в том числе крупнейшие в США и в мире пассажирские авиакомпании American, Delta и United, а также крупнейшие курьерские службы FedEx и UPS, имеющие собственный парк самолетов.

Конгресс США обсуждает в настоящее время беспрецедентный пакет поддержки экономики более чем на 1 триллион долларов, включая поддержку авиакомпаний.