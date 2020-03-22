МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Московский метрополитен будет работать при любом ситуации, закрывать его из-за коронавируса не будут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем его восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать", — сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 1".