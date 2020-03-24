МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Французский автопроизводитель Renault сообщил о приостановке производства в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Чили из-за ситуации с коронавирусом.

"Группа Renault объявляет о приостановке производственной деятельности на предприятиях в Латинской Америке до дальнейшего объявления в зависимости от развития ситуации в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении компании.

В частности, меры касаются предприятий в Санта-Изабель в Кордове, Аргентина, в Куритибе в Бразилии (4 предприятия), Энвигадo в Колумбии, а с 26 марта будет закрыт завод Cormecanica в Лос-Андес в Чили. Закрытие затрагивает 9 тысяч сотрудников на семи предприятиях. Производство будет восстановлено позднее, когда появятся необходимые для этого условия, отметила компания.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российская группа "АвтоВАЗ".