МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Ассоциация автодилеров (РоАД) просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта, следует из письма ассоциации на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, с которым ознакомились РИА Новости.

"Существенное ухудшение экономической ситуации, связанное с мировой пандемией COVID-19, неминуемо ведет к серьезному падению авторынка как в части продаж новых автомобилей и машин с пробегом, так и в части рынка сервисных услуг и запасных частей. Авторитейл еще не восстановился после предыдущего кризиса, который привел к закрытию 1,2 тысячи дилерских центров и сокращению порядка 100 тысяч человек", — считают в ассоциации.

Чтобы избежать череды банкротств и большого количества сокращений персонала, автодилеры предлагают Минпромторгу обратиться к мерам поддержки, зарекомендовавшим себя в предыдущие годы.

"В части легковых машин — возобновить программу льготного автокредитования для всех категорий граждан РФ, при этом увеличить параметр стоимости автомобилей, произведенных на территории РФ, до 1,7 миллиона рублей в связи с ростом цен до 60% за последние годы, существенно увеличить объем выделяемых средств господдержки для текущих адресных программ "Семейный автомобиль", Первый автомобиль", "Свое дело" и других, и разработать новые программы для других категорий. В части коммерческого транспорта — возобновить программу утилизации, увеличить объем выделяемых средств господдержки для существующей программы льготного лизинга", — предлагается в письме.

На сегодняшний день из перечисленного работают адресные меры поддержки спроса — программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на основе льготного автокредитования, "Свое дело" и "Русский тягач" — на основе льготного лизинга. Пока на эти меры в 2020 году предусмотрено 5 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что автодилеры обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой освободить с 1 апреля дилеров от выплат пенсионных и страховых взносов, предоставить налоговые каникулы до прекращения действия в стране ограничительных мер из-за коронавируса и на два последующих квартала.