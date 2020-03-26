PSA Group возобновляет производство автомобилей в китайском Ухане – СМИ
МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.
Ранее в январе PSA Group приняла решение о вывозе своих сотрудников-иностранцев из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса.
Сообщается также, что совместное предприятие двух автокорпораций производит автомобили в китайских городах Чэнду и Сянъяне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.
https://1prime.ru/transport/20200326/831143414.html