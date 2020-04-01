МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Итальянская компания-производитель спортивных автомобилей Automobili Lamborghini объявила, что переоборудует часть своих мастерских завода в Сант-Агата Болоньезе для пошива хирургических масок и защитных медицинских экранов для лица, сообщается на сайте компании.

Средства медицинской защиты будут предоставляться больнице Сант'Орсола-Мальпиги в Болонье, врачи которой борются с пандемией COVID-19 в сотрудничестве с университетом в Болонье.

"В такой чрезвычайной ситуации, как та, что происходит сейчас, мы чувствуем необходимость внести конкретный вклад. Поэтому мы решили поддержать больницу Сант'Орсола-Мальпиги, учреждение, с которым у нас сложились многолетние сотруднические отношения… Мы победим в этой войне вместе, работая в союзе, поддерживая тех, кто находится на передовых битвы с этой пандемией каждый день", — заявил генеральный директор компании Стефано Доменикали.

Ожидается, что завод будет производить 1000 масок и 200 защитных экранов в день.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 105 тысяч случаев заражения новым типом вируса, погибли более 12 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.