МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Ассоциация автодилеров РоАД просит премьера РФ Михаила Мишустина включить их и автосервисы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, следует из письма РоАД в адрес главы кабмина, с которым ознакомились РИА Новости.

Письмо за подписью руководителя ассоциации Олега Мосеева было направлено 2 апреля, следует из документа. В нем указано, что во исполнение указа президента, а также нормативных актов субъектов РФ, дилерские центры по продаже и сервисному обслуживанию автотранспортных средств, где в совокупности задействовано более 300 тысяч человек, вынуждены приостановить работу в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В письме отмечается, что временное приостановление или существенное ограничение работы автодилеров может привести к негативным последствиям для отрасли.

"Автодилеры могут лишиться возможности выплачивать заработную плату, дополнительные меры социального обеспечения, исполнять свои обязательства по банковским кредитам, при отсутствии которых автодилеры не смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность", — говорится в письме.

Дилеры напоминают, что правительству предписано определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"На основании изложенного, просим внести в указанный перечень организации, основными видами деятельности которых являются торговля автотранспортными средствами и/или техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", — говорится в документе.