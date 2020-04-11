МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс из Таиланда в РФ состоится в субботу, он будет выполнен в Санкт-Петербург, а затем тот же борт направится в Москву, сообщали ранее в Минтрансе РФ и Росавиации.

Рейс выполнит крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот". Из Бангкока в Санкт-Петербург перевозчик доставит около 50 человек, а затем тот же борт отправится в Москву ориентировочно с 300 пассажирами.

Планировалось, что в этот же день самолет "Аэрофлота" совершит рейс в турецкую Анталию, чтобы привезти в Москву 200 человек. Но, как сообщило поздно вечером в пятницу Генконсульство РФ в Анталье, рейс отменен в связи с введением в Турции 48-часового комендантского часа.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. Вывозные рейсы были приостановлены с 4 апреля для сбора данных о желающих вернуться и организации процесса.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.