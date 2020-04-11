МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Российские авиакомпании 12 апреля вернут россиян из Сеула, Токио, Бангкока, некоторые рейсы будут выполнены в регионы РФ, сообщает Росавиация.

"В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек. Планируется, что 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Россию вернутся 200 россиян", — говорится в сообщении.

Также в графике вывозных рейсов на 12 апреля значится рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Токио в Москву, 13 апреля авиакомпания привезет в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида. Из этих городов прилетят, как ожидается, около 500 человек.