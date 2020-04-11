МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта, в том числе на такси, метро, МЦК, МЦД, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте", — сообщил Собянин.