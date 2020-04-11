МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Номер автомобиля необходимо сообщить при подаче заявки на пропуск для поездок на авто, при поездке на общественном транспорте – указать номер карт "Тройка" или "Стрелка", сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на сайте мэра.

"Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения… Государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение… Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (карты "Тройка" и "Стрелка")", — говорится в указе.