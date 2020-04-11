МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие станет обязательным.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦПРОПУСК

Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным.

Как отметил мэр в своем блоге, получить цифровой пропуск может каждый, для этого необходимо будет заказать его на сайте MOS.RU. Власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

"Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов", — сообщил Собянин.

Уточняется, что получить цифровой пропуск можно тремя способами. На портале MOS.RU — выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполнить необходимые данные и отправить заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если был указан ее адрес.

Также для получения пропуска можно отправить смс на короткий номер 737 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. По этому же номеру можно получить консультации по вопросам, связанным с получением пропуска.

Цифровой пропуск потребуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

Кроме того, следует обратить внимание, что при подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном транспорте необходимо сообщить его госномер, а для поездок в общественном транспорте в заявке нужно указать номер карты "Тройка" или "Стрелка" (при наличии).

КАТЕГОРИИ ПОЕЗДОК

Спецпропуск в Москве разделен на три категории: для поездок на работу, для посещения медицинских организаций и для других личных целей.

Пропуск для поездки на работу будет выдаваться гражданам со сроком до 30 апреля включительно. Он разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.

Пропуск для поездок в медицинские учреждения выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Число выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

Пропуск для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности, например, в магазин, на дачу, на вокзал, будет выдаваться на один день и даст возможность съездить до места назначения и обратно. "Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю", — отметил мэр.

Между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" цифровых пропусков, то есть чтобы совершить поездку "Москва – Московская область" и обратно, необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. В свою очередь жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте.

Для поездки в Москву из другого региона необходимо будет запросить московский пропуск.

КОМУ НЕ НУЖЕН СПЕЦПРОПУСК

На поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца.

Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

Также пока без пропусков можно ходить пешком, но строго соблюдая установленные правила и ограничения.

Собянин отметил, что проверять пропуск будут в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете. После окончания режима повышенной готовности информация о выдаче пропусков будет уничтожена.