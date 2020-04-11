МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Таксисты в Москве будут обязаны проверять у пассажира наличие спецпропуска, если кода нет, водитель не повезет пассажира, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут", — сказал Немерюк.

Он также отметил, что водители такси получают свой цифровой пропуск, так как их организация имеет право работать.