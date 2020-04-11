С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр /ПРАЙМ/. Самолет "Аэрофлотa" с российскими туристами на борту из Бангкока прибыл в аэропорт "Пулково", следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно этим данным, авиалайнер прилетел в 21.56 мск.

Ранее сообщалось, что на рейс из Таиланда были зарегистрированы более 370 человек. Отмечалось, что самолет прибудет сначала в Санкт-Петербург, а затем отправится в Москву.

Как сообщает администрация губернатора города, после приземления в салоне самолета пассажиров осмотрят медики и специалисты Роспотребнадзора. В аэропорту у пассажиров возьмут необходимые анализы и выдадут предписание о необходимости 14-дневной самоизоляции. Весь багаж будет продезинфицирован.

Из аэропорта жителей Петербурга и Ленинградской области доставят по домам, для этого подготовлены специальные автобусы. Жителей других регионов разместят в обсерваторе в Курортном районе.