АНКАРА, 11 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Аэрофлота" Анталья-Москва, который ранее был намечен на 11 апреля, но затем отменен из-за введения комендантского часа в Турции, состоится 14 апреля, сообщило генконсульство РФ в Анталье.

"Аэрофлот" в субботу планировал совершить рейс в турецкую Анталью, чтобы привезти оттуда в Москву 200 человек. Поздно вечером в пятницу генконсульство РФ в Анталье сообщило, что рейс отменен из-за введения в Турции 48-часового комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.

"Отменный рейс AFL2143 Анталья – Москва состоится 14 апреля в 14.20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области… Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу живой очереди. После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", — сообщила российская дипмиссия.

Отмечается, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте www.gosuslugi.ru, при этом пассажиры, которые были зарегистрированы ранее, остаются в списках. Если у пассажира был куплен билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно, во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, сообщило генконсульство.