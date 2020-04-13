МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ", УАЗ, "Группа ГАЗ" и калининградский "Автотор" возобновляют работу главных сборочных конвейеров, следует из сообщений компаний.

Таким образом, это "вторая волна" запуска автозаводами своих производств после вынужденной остановки, вызванной указом президента России о нерабочих днях суммарно на месяц с 30 марта по 30 апреля, которые были введены для противодействия распространению коронавируса.

"С 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновляет свою работу. В адрес профсоюзного комитета "АвтоВАЗа" поступил приказ о согласовании новых графиков сменности на период с 13 по 30 апреля. По новым графикам будет организована доставка работников на работу и с работы, работа столовых и детских садов. Изменение графиков связано с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, одно из которых — соблюдение определенной дистанции между людьми", — говорится в сообщении компании.

Остальные производители также вводят усиленные профилактические меры — от закупки масок и дезинфицирующих средств до дезинфекции производственных помещений несколько раз в течение рабочего дня и внедрения бактерицидных рециркуляторов обеззараживания воздуха, следует из данных автозаводов.

В понедельник, 6 апреля, "Камаз" после недельного простоя, стоившего компании, как сказал гендиректор Сергей Когогин, около 2 миллиардов рублей, запустил конвейер. Его примеру частично последовали предприятия "Группы ГАЗ" и группы Sollers Вадима Швецова. УАЗ возобновит сборку машин 13 апреля, а завод СП Mazda Sollers на Дальнем Востоке, получив разрешение местных властей, запустился уже 6 апреля, сообщала компания. "АвтоВАЗ" неделю назад вывел на работу лишь менеджеров учета и отчетности, а также тех, кто занимается разработкой новых проектов.

Иностранные автоконцерны, ведущие сборку в России, за исключением китайского Haval и СП Mazda Sollers, предпочитают пока сохранять режим нерабочего времени на своих заводах.