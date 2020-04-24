Air France-KLM получит кредит на €7 млрд на фоне экономического спада - документ
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Европейская холдинговая авиакомпания Air France-KLM получит кредитную помощь в размере семи миллиардов евро на фоне экономического спада, сообщается в коммюнике компании.
Сообщается, что банки предоставят компании кредит на четыре миллиарда евро, а государство предоставит кредит на три миллиарда.
Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил о том, что Франция окажет поддержку компании Air France-KLM.
"Мы окажем историческую поддержку Air France в размере семи миллиардов евро. Речь идет о четырех миллиардах гарантированной кредитной помощи от банков и трех миллиардов кредитной помощи от государства", — приводит телеканал BFMTV слова министра.
Он отметил, что пакет поддержки поможет сохранить компанию и рабочие места. Кроме того, власти Франции сейчас работают над пакетом кредитной помощи в пять миллиардов евро для компании Renault.
https://1prime.ru/transport/20200424/831332010.html