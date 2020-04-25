ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами из индийского штата Гоа прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее в посольстве России в Индии РИА Новости сообщали, что на рейс зарегистрировались 199 человек, в том числе 197 взрослых и двое детей. Это третий рейс из Гоа, который вывозит россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, первые два вывезли пассажиров в Москву и Казань. В Новосибирске вышла часть пассажиров, остальные улетели в Екатеринбург.

По данным аэропорта, самолет прибыл в Екатеринбург в 02.53 (00.53 мск).

"Рейсом Гоа-Новосибирск прилетели 137 пассажиров, среди которых семь детей, по направлению Гоа – Екатеринбург — 62 пассажира, среди них один ребенок", — сказали РИА Новости в авиакомпании.

Как отмечало генконсульство РФ в Мумбаи, на борт могли попасть только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Свердловской областей, Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.