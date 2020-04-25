МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь опубликовала информацию о ряде вывозных рейсов для россиян, запланированных на ближайшие дни. Среди стран, откуда ожидаются вылеты в Россию, — Италия, ОАЭ, Армения, Мальдивы, Шри-Ланка и Израиль.

Так, вывозной рейс SVR3804 Дубай (ОАЭ) — Уфа намечен на 12.30 местного времени (13.30 мск) воскресенья, 26 апреля.

"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Республике Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской области", — сообщила Минкомсвязь

Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы рейсы из Рима (Италия), Еревана (Армения), Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка) и Тель-Авива (Израиль).

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ: вылет рейса № AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время, 15:10 мск)", — уточнило ведомсвто.

Жители данных регионов также смогут вылететь из Еревана в понедельник. "Вылет рейса № AFL1861 Ереван — Санкт-Петербург — Москва на 27 апреля 2020 в 13.45 (местное время, 14.45 мск)", — говорится в сообщении Минкомсвязи.

Рейс Мале — Коломбо — Санкт-Петербург — Москва состоится в среду. "Вылет рейса № SDM6266 Мале (Мальдивы) — Коломбо (Шри-Ланка) — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 15.20 (местное время)", — говорится в сообщении.

Из Тель-Авива жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут вылететь во вторник. "Вылет рейса № AFL503 Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва на 28 апреля 2020 в 15.00 (местное время)", — сообщила Минкомсвязь РФ.