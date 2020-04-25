МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Около 115 россиян вылетели во Владивосток вывозным рейсом из Сеула, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее.

"Самолет вылетел, примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список", — заявили в посольстве.

На рейс могли попасть жители любого региона РФ. По прибытии всех их ждет 14-дневный карантин во Владивостоке.

Согласно данным электронного табло аэропорта, самолет авиакомпании "Аврора" вылетел в 14.10 по местному времени (8.10 мск).