Около 115 россиян вылетели вывозным рейсом из Сеула - посольство
МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Около 115 россиян вылетели во Владивосток вывозным рейсом из Сеула, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее.
"Самолет вылетел, примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список", — заявили в посольстве.
На рейс могли попасть жители любого региона РФ. По прибытии всех их ждет 14-дневный карантин во Владивостоке.
Согласно данным электронного табло аэропорта, самолет авиакомпании "Аврора" вылетел в 14.10 по местному времени (8.10 мск).
https://1prime.ru/transport/20200425/831333193.html