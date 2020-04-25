МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Вертолет Ми-26, на борту которого находились 8 человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе ЯНАО, есть один пострадавший, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 08.20 (мск) 25.04.2020 в ОДС ЦУКС от ЕДДС МО Тазовского района поступило сообщение о том, что на вертолетной площадке месторождения "Русское" совершил жесткую посаду вертолет МИ-26 АК "Абакан Авиа" на борту которого находились 8 человек (5 пассажиров и 3 члена экипажа), в результате чего 1 человек пострадал", — сказал собеседник агентства.