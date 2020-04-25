МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Теплоход "Волгонефть ВН-249" сел на мель на реке Кама в Татарстане, на судне находится только экипаж из 14 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Вблизи населенного пункта Саконы произошла посадка на мель теплохода "Волгонефть ВН-249", следовавшего по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на судне находится экипаж в составе 14 человек, пассажиров нет. Теплоход принадлежит ЗАО "Башволготанкер". Обстоятельства происшествия выясняются.