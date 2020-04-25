МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Рейс с Бали в Индонезии по маршруту Денпасар — Самара — Сочи вылетел, сообщили РИА Новости в посольстве России в Индонезии.

"Да, рейс вылетел", — сообщил представитель посольства.

Рейс №SDM6296 вылетел с двухчасовой задержкой — предполагалось, что он вылетит в 21.10 по местному времени (16.10 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.