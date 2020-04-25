МИНСК, 25 апр /ПРАЙМ/. Чартерный рейс авиакомпании "Белавиа" с 85 белорусами, а также гражданами ряда других стран, в том числе России, которые застряли в Индии из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, вылетел в Минск, сообщила в субботу пресс-служба МИД Белоруссии.

Ранее "Белавиа" сообщала, что намерена 25 апреля выполнить эвакуационный рейс Гоа — Минск, чтобы забрать группу туристов, которые долгое время не могли вылететь домой из-за пандемии коронавируса.

"Чартерный рейс "Белавиа"… со 178 пассажирами на борту, среди которых 85 наших соотечественников, а также граждане Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины, вылетел из Гоа в Минск", — говорится в сообщении пресс-службы МИД в Facebook.

Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии сообщало, что эвакуацию из Гоа существенно осложняли принятые индийскими властями решения об ужесточении карантинных мер из-за COVID-19. До этого, в начале апреля, спецрейсом "Белавиа" из Индии были эвакуированы 57 граждан Белоруссии, 42 гражданина России, а также граждане Украины и Таджикистана – всего 105 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817 — до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.