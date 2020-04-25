МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Пхукета (Таиланд) в Новосибирск, который должен был состояться в воскресенье, отложили на неопределенное время в связи с малым количеством желающих, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Рейс № SBI5712 Пхукет — Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределённое время в связи с низкой заполняемостью рейса", — проинформировал представитель министерства в Telegram-канале "Госуслуги: Пхукет-РФ".

По словам представителя министерства, дополнительная информация будет опубликована позднее в этом же канале.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Новосибирск прибыл самолет российской авиакомпании S7 Airlines из Пхукета со 193 россиянами на борту.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.