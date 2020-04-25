МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Бразильская компания Embraer обвинила корпорацию Boeing в неправомерном прекращении сделки о создании стратегического партнерства между двумя авиастроительными корпорациями, в рамках которого предполагалось учреждение двух совместных предприятий (СП).

Ранее корпорация Boeing заявила, что отказывается от совместного предприятия с бразильским авиапроизводителем Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний, так как Embraer "не выполнила все необходимые условия". Предполагалось, что сумма сделки составит 4,2 миллиарда долларов, Boeing должна была купить 80% подразделения коммерческих самолетов Embraer.

"Embraer объявила сегодня, что получила уведомление от Boeing о расторжении рамочного соглашения о сделке (MTA) с Embraer. Embraer твердо верит в то, что компания Boeing неправомерно прекратила действие MTA, что она использовала ложные обвинения как предлог для того, чтобы избежать своих обязательств по закрытию сделки и выплате Embraer покупной цены в 4,2 миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе Embraer.

Согласно информации бразильской компании, Boeing "систематически задерживала и неоднократно нарушала MTA" из-за нежелания завершить транзакцию "в связи с собственным финансовым положением, проблемами с 737 MAX, а также рядом других проблем, связанных с бизнесом и репутацией компании". "Embraer считает, что она полностью выполняла свои обязательства в рамках MTA и удовлетворила все условия, которые необходимо было выполнить к 24 апреля 2020 года. Embraer будет использовать все средства правовой защиты в отношении Boeing, чтобы добиться возмещения ущерба, нанесенного Embraer в результате неправомерного расторжения и нарушения MTA со стороны Boeing", — подчеркнул бразильский авиапроизводитель.

Об условиях партнерства Boeing и Embraer договорились в декабре 2018 года. Речь идет, во-первых, о создании СП, включающего в себя производство коммерческих самолетов и сервисные службы Embraer, в котором Boeing купит долю в 80% за 4,2 миллиарда долларов, а Embraer будет владеть оставшимися 20%. Кроме того, компании договорились о создании другого СП для продвижения и вывода на новые рынки самолета средней дальности Embraer KC-390. В этом СП Embraer, как планировалось, будет владеть 51% акций, а Boeing — 49%.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек. Embraer — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Компания выпускает также корпоративные, военные, сельскохозяйственные самолеты.