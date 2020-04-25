МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Компания Air France может вернуться к обычному режиму работы не раньше, чем через 2 года, заявил гендиректор европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM Бенджамин Смит.

Накануне холдинг проинформировал, что получит кредитную помощь в 7 миллиардов евро на фоне экономического спада. Банки должны предоставить компании кредит на 4 миллиарда евро, а государство предоставит кредит на 3 миллиарда.

Гендиректор сказал в интервью изданию Echos, что предоставляемая помощь свидетельствует об "исключительной уверенности в будущем Air France".

"Деятельность компании составляет всего от 2 до 3% обычной программы апреля… Возврат к обычной жизни не произойдет в течение двух лет, может быть, даже позже… Это зависит от того, будут ли открыты границы, но и от того, сколько времени понадобится нашим клиентам, чтобы вновь сесть на самолет", — заявил гендиректор газете.

Во Франции режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.