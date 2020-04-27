ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр /ПРАЙМ/. Предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге возобновляет работу с 27 апреля, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Volkswagen с 30 марта приостановил производство машин на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Первоначально планировалось, что сборка машин возобновится 17 апреля. Но затем компания сообщила о запуске производства в Калуге с 27 апреля.

"Предприятие выходит на работу 27 апреля", — подтвердил РИА Новости представитель регионального правительства.

Согласно постановлению врио губернатора региона Владислава Шапши предприятия автопрома могли выйти на работу уже 8 апреля. Но, по словам собеседника агентства, Volkswagen это разрешение не требовалось.

"Они единственные у нас из автопроизводителей входят в федеральный перечень стратегических производств. Они в нашем разрешении не нуждались", — пояснил он.